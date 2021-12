PSG apresenta técnico argentino Mauricio Pochettino

Após anunciar a saída de Thomas Tuchel, o Paris Saint-Germain foi rápido no mercado e deu fim as especulações sobre o novo comandante do clube. O argentino Mauricio Pochettino, de 48 anos, foi anunciado pelos franceses na manhã deste sábado, 2.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, onde o treinador posou com a camisa do clube parisiense e concedeu sua primeira fala como novo técnico da equipe.

"Estou extremamente feliz e honrado de ser o novo técnico do Paris Saint-Germain. Agradeço à direção do clube pela confiança dada. Este clube sempre teve um lugar especial no meu coração. Volto ao PSG com muita ambição e humildade, com muita vontade de trabalhar com alguns dos melhores jogadores do mundo. O time tem potencial fantástico e vou fazer de tudo para dar à equipe a identidade ofensiva que os torcedores amam", disse Pochettino, ao site oficial do PSG.

Revelado pelo News Old Boys-ARG, em 1988, Pochettino atuou pelo PSG como zagueiro, entre 2001 e 2003, e faturou a Taça Intertoto da UEFA. Como treinador, o argentino já comandou o Espanyol, Southampton-ING e Tottenham-ING, onde ficou por cinco temporadas (2014-2019) antes de assumir o PSG.

O debute do treinador será na próxima quarta-feira, 6, quando o time de Neymar, Mbappe e companhia terá o Saint-Étienne pela frente, em duelo válido pela 18° rodada do Campeonato Francês.

