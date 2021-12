O técnico do Nice, Christophe Galtier, que se sagrou campeão da Ligue 1 na temporada passada no comando do Lille, retorna como técnico adversário à cidade do norte da França, enquanto o Paris Saint-Germain, ainda sem Messi, vai receber o Strasbourg pela segunda rodada do campeonato francês.

AFP PSG, ainda sem Messi, recebe o Strasbourg na segunda rodada da Ligue 1

O duelo Lille-Nice deste sábado será a grande atração desta rodada com o retorno, pela primeira vez, do técnico Galtier ao local que foi sua casa.

Campeão da Ligue 1 no estádio dos 'Dogos' em maio passado, o treinador dirige nesta temporada o time da Côte d'Azur, o que deu ao Nice uma ambição extra.

Junto com o bem sucedido treinador vieram os jovens holandeses Calvin Stengs (22 anos), Justin Kluivert (22 anos) e Pablo Rosario (24 anos), assim como o jovem francês Melvin Bard (20 anos) e o gabonês Mario Lemina (27 anos).

Em sua estreia no Nice, Galtier não conseguiu ir além de um empate em casa com o Reims. Agora vai enfrentar o Lille que não passou do empate (3-3) em sua estreia na defesa do título contra o Metz fora de casa.

E o PSG, que derrotou o recém-promovido Troyes (2-1) fora de casa, volta ao Parque dos Príncipes para receber o Strasbourg também no sábado. Mas os torcedores ainda não vão poder ver Lionel Messi, que assinou esta semana por dois anos com a equipe parisiense.

No domingo, o Lyon, que foi surpreendido em casa pelo Brest (1-1), vai tentar a primeira vitória sobre o Angers, co-líder após a primeira rodada.

E no jogo que vai abrir os trabalhos no fim de semana, o Olympique de Marselha, de Jorge Sampaoli, vai tentar confirmar a boa impressão deixada na estreia (3-2 sobre o Montpellier fora de casa) no jogo no Vélodrome contra o Bordeaux.

