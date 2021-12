Às vésperas do duelo contra o norte-americano Chris Weidmann, Anderson Silva parece estar altamente focado em recuperar o cinturão de campeão dos pesos-médios do UFC.

Na tarde desta segunda-feira, 16, o lutador publicou uma foto em sua conta no Instagram com uma frase de efeito, demonstrando estar se preparando firme para a revanche.

"A força de um homem não está no peso que ele carrega, mas sim no que ele acredita. Boa semana a todos", diz a legenda da postagem.

Essa não é a primeira vez que Spider utiliza as redes sociais para compartilhar sua rotina de treinos com seus seguidores. Recentemente sua equipe publicou um vídeo mostrando as atividades do brasileiro, enquanto ele se divertia e treinava duro com seus companheiros [confira abaixo].

A luta com Weidman está marcada para o dia 28 de dezembro, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos.

Confira os bastidores do treinamento:

Da Redação Próximo da revanche, Spider publica foto de treino forte

