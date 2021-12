Próximo adversário do Bahia, Santos demite técnico Fernando Diniz

Após ser derrotado pelo Cuiabá por 2 a 1 na noite do último sábado, 4, o Santos anunciou a demissão de Fernando Diniz do comando técnico do clube.

Próximo adversário do Bahia, em partida no próximo sábado, 11, na Vila Belmiro, o Santos não vence há seis jogos e se aproxima da zona de rebaixamento. Por enquanto, o auxiliar fixo Marcelo Fernandes é quem comandará as atividades no CT Rei Pelé.

"O Santos FC comunica que Fernando Diniz deixa a função de técnico do time profissional neste domingo, 5 de setembro. O treinador foi comunicado ainda em Cuiabá, após reunião com o presidente Andres Rueda e o executivo de futebol, André Mazzuco", afirmou o clube em comunicado oficial.

Diniz teve 27 jogos pelo Santos, com 10 vitórias, sete empates e 10 derrotas. O Santos está atualmente na 13ª posição no Campeonato Brasileiro da Série A, um ponto à frente do Bahia que ocupa a 16ª colocação e três pontos à frente do primeiro time da zona de rebaixamento, o América-MG que possui um jogo a menos que a equipe paulista.

adblock ativo