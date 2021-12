Próximo adversário do Bahia foi quase perfeito, diz técnico

O técnico Ney Franco classificou como praticamente perfeita a atuação do São Paulo na vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo, na noite de quinta-feira, no Morumbi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, o time não cometeu erros na defesa e no ataque diante do adversário.

"Foi um jogo quase perfeito, não erramos e não levamos sustos. Os jogadores vieram determinados e cumpriram o que era pedido. Acertaram os fundamentos, com marcação forte", afirmou Ney Franco, que também exaltou a seriedade dos jogadores do São Paulo mesmo quando a vitória já estava praticamente garantida.

"Taticamente a equipe foi bem também e a gente espera que continue nessa toada. Os dez minutos finais da partida foram para a gente não acomodar. Você tem de jogar em grande intensidade até o apito final do árbitro", completou Ney Franco, lembrando que o quarto gol, marcado por Cícero, saiu apenas aos 43 minutos do segundo tempo.

Com a vitória sobre o Botafogo, o São Paulo chegou aos 34 pontos e está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a entrar em campo no domingo, quando vai enfrentar o Bahia, no Estádio de Pitauçu, em Salvador, em partida válida pela 21ª rodada da competição.

