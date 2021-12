Provocações sadias marcam chegada ao Barradão

Enquanto a bola não rola no Barradão para a decisão entre Vitória e Santos, torcedores dos dois times se provocam nos arredores do estádio, mas só com brincadeiras saudáveis.





A torcida do Leão já toma conta da parte externa, nos bares que cercam o local, e o clima é de festa, sem confusões.



Como é de costume, a maioria dos torcedores rubro-negros só entra no estádio momentos antes do jogo. Para evitar qualquer conflito, a torcida santista, assim que chega ao local, é levada para dentro do Barradão por um cordão de isolamento feito pela polícia.

Por enquanto, o principal problema para chegar ao local são os engarrafamentos, por conta do intenso volume de pessoas que chegam à região.

adblock ativo