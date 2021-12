Prova de triathlon movimenta fim de semana em Salvador

Para quem gosta de esporte, o fim de semana em Salvador será movimentado. A cidade é palco neste domingo, 23, a partir das 7h, da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Triathlon. O evento ocorre na orla, entre a praia do Sesc e o Jardim de Alah.

A competição terá 250 participantes divididos em seis categorias: elite, por idade, amador, revezamento, profissional e sub-23. A organização vai premiar todos os participantes da categoria amadora com medalhas.

Já na elite e sub-23 apenas os cinco primeiros do feminino e masculino recebem troféu. Na categoria por faixa etária, tanto no feminino quanto no masculino, apenas os três primeiros serão premiados.

Os competidores devem completar os 2,4 km de natação, 82km de bicicleta e 20km de corrida.

