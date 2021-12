Prova de Salvador da Stock Car muda para maio em 2013

Foi divulgada nesta quarta-feira, 5, as datas das 12 provas da temporada 2013 da Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro.

Para os baianos, a principal novidade é a mudança na data da prova, que no próximo ano acontece no dia 19 de maio, como a quarta etapa da temporada. Nos quatros anos anteriores em que foi realizada na capital baiana, a prova do circuito de rua do Centro Administrativo da Bahia (CAB) ocorreu entre os meses de agosto e setembro.

Em 2013, Interlagos receberá duas provas da Stock Car, abrindo e fechando a 35ª temporada da categoria. A abertura acontece no dia 3 de março. Já o encerramento, quando acontece a "Corrida do Milhão", prova que define o campeão, será no dia 15 de dezembro.

Outra novidade é o possível retorno da pista de Goiânia, no dia 10 de novembro, caso as obras no autódromo fiquem prontas a tempo de sua realização.

Veja a ordem das provas da temporada 2013 da Stock Car:

3 de março - Interlagos - SP

17 de março - Curitiba - PR

28 de abril - Tarumã - RS

19 de maio - Salvador - BA

2 de junho - Brasília - DF

16 de junho - Cascavel - PR

11 de agosto - Ribeirão Preto - SP

1º de setembro - Brasília - DF

15 de setembro - Velopark - RS

20 de outubro - Curitiba - PR

10 de novembro - Goiânia - GO (alternativa)

15 de dezembro - Interlagos - SP (Corrida do Milhão)



adblock ativo