Prova de corrida na Uefs terá categoria para cadeirantes

O campus da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) será palco neste domingo, 13, da 1ª Volta da Uefs, competição promovida pelo Programa Qualidade de Vida da Instituição, em parceria com a Federação Baiana de Atletismo, com a inclusão da categoria de atletas cadeirantes.

As oito categorias serão divididas por faixa etária (16 a 24 anos; 25 a 29; 30 a 39; 40 a 49; 50 a 59; 60 a 69 e acima de 70 anos) e uma exclusiva para competidores em cadeira de rodas, no masculino e no feminino. A largada está prevista para às 7h.

Os atletas irão seguir um percurso de 5 km, dentro do próprio campus. Os três primeiros de cada categoria serão premiados com um troféu e quem concluir a prova receberá uma medalha de participação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (75) 3161-8007.

