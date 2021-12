Prova de ciclismo é decidida a um milésimo de segundo no fim

Após quase 2 horas de prova, o 8º Desafio Ciclístico de Salvador, disputado neste domingo, 8, na Av. Magalhães Neto, na Pituba, foi decidido por um milésimo de segundo. O 1º colocado foi o carioca Maicke Renê Monteiro, que embora tenha o tempo todo dividido a liderança com o baiano Emerson Silva Santos, conseguiu achar fôlego na chegada para vencer.

Após a largada ambos precisaram apenas de algumas voltas para se desgarrarem do grupo de elite, a categoria principal. Sem adversários para incomodar, Monteiro e Santos travaram um duelo lado a lado pelo título da corrida. "Foi uma prova de alto nível. Dei o meu melhor, principalmente quando percebi um grande adversário colado em mim", comentou o carioca de 27 anos.

Feminino

Entre as mulheres, o duelo foi também acirrado, colocando em lados opostos a baiana Cristiane Duque e a amazonense Rebeca Fonseca. A atleta local levou a melhor, apesar de ter sofrido para chegar ao bicampeonato. "Rebeca é líder do ranking nacional feminino. Minha estratégia foi marcá-la e dar um gás na última volta", contou Cristiane.

Uma das novidades da competição foi a estreia da categoria Open, para atletas sem filiação à Confederação Brasileira, com título para o baiano Daniel de Almeida Jesus. O evento reuniu 180 atletas representantes do interior paulista, como Taubaté e Ribeirão Preto, do Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Manaus, além de Vitória da Conquista e Salvador, pela Bahia.

