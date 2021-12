Prova da Travessia Mar Grande-Salvador será em dez/2014

A 51ª prova da Travessia Mar Grande-Salvador, uma das mais tradicionais do calendário da natação brasileira, vai acontecer em dezembro de 2014, não em janeiro, como de costume. A mudança da data foi um pedido dos próprios atletas e clubes que participam do evento em decorrência do calendário esportivo nacional e estadual.

Henrique Borges, o Kiko, vice-presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), disse que a mudança tem a ver com as férias dos atletas. Como elas acontecem em janeiro, chocavam com o antigo período de realização da prova. "Eles tinham que suspendê-las para se preparar para a competição e acabavam emendando uma temporada com a outra, sem descanso", afirmou.

"Não justificaria a gente fazer duas edições no mesmo ano, uma no início e outra no final, já que o evento é anual", disse Emanuel Soares, gerente de Marketing do Grupo A TARDE.

Para Kiko, definir previamente o período será muito importante para elevar o brilho da prova. "Esperamos uma participação maciça dos atletas de alto nível por causa da definição da data", disse. "A premiação também é um atrativo para os atletas."

Segundo Emanuel Soares, a nova data da competição ainda não está fixada pois será escolhida de acordo com a tábua da maré. O evento, contudo, será no mês de dezembro.

A prova

A única alteração da Travessia Mar Grande-Salvador é no período de realização. O percurso permanecerá o mesmo. A largada será feita na Praia do Duro, em Mar Grande, e a chegada no Porto da Barra, em Salvador. Os atletas devem percorrer, em média, 12 km.

