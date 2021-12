Promotor mantém torcida única na final do Baianão após briga no BaVi

Os dois clássicos BaVi da final do Baianão 2017 serão com torcida única. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, 1º, pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).

A entidade disse que tentou convencer o 3º Promotor de Justiça do Consumidor, Olímpio Campinho Junior, de liberar o retorno da torcida mista, mas não obteve sucesso.

Os episódios de violência entre os jogadores do Bahia e Vitória, na semifinal da Copa do Nordeste, neste domingo, 30, influenciaram a decisão do promotor.

Com isso, o jogo da próxima quarta, 3, na Arena Fonte Nova, terá a presença apenas dos torcedores tricolores. Já os rubro-negros vão acompanhar a partida de volta no Barradão no domingo, 7.

