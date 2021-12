Promessa espanhola do golfe é encontrada morta em local de treino nos EUA

Promessa do golfe, a jovem espanhola Célia Barquín, de 22 anos, foi encontrada morta em um campo onde treinava, nos Estados Unidos. Ela era considerada uma das apostas da modalidade, tendo vencido alguns dos principais torneios amadores individuais na Europa. As investigações sobre o caso ainda estão sendo realizadas, mas a polícia já suspeita de homicídio e deteve o principal suspeito, Collin Daniel Richards, também de 22 anos.

A polícia foi chamada após atletas encontrarem os tacos de Célia abandonados no campo de golfe "Coldwater", em Ames, no estado do Iowa. O corpo da espanhola foi encontrado já sem vida e as primeiras investigações apontam que ela teria sido agredida até falecer.

Nascida em Puente San Miguel, na Espanha, Celia Barquín venceu recentemente o torneio feminino de golfe Big 12 e foi nomeada a esportista feminina do ano da Universidade de Iowa, onde estudava engenharia civil. Em âmbito nacional também se sagrou campeã europeia na categoria amador feminina em grupos duas vezes.

Barquín já havia recebido convite para o Aberto de Golfe Britânico e conseguido se classificar para disputar o Aberto dos Estados Unidos da modalidade em 2019. "Ela era uma ótima aluna e uma atleta muito talentosa, uma golfista com um futuro muito promissor e esplêndido. Nunca esqueceremos o quanto era competitiva e sua paixão por viver", disse Wendy Wintersteen, presidente da Universidade de Iowa.

A Associação Europeia de Golfe afirmou que Barquín era uma "jovem encantadora que inspirou a todos que conheceu". Alejandro Blanco, chefe do Comitê Olímpico Espanhol, assegurou que estava chocado com a tragédia e expressou solidariedade com a família da golfista. O Ministro dos Esportes da Espanha, Jose Guirao, lamentou e disse que Barquín tinha um grande futuro pela frente.

