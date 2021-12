Promessa do remo baiano disputa campeonato brasileiro

A atleta de remo Isadora Ferreira participará do Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos 2019, no Rio de Janeiro, que acontecerá entre os dias 11 e 14 de abril.

Com apenas 14 anos, Isadora é uma das promessas juvenis do remo baiano. Ela competirá nas categorias Skiif Junior B até 16 anos e no percurso de 1.500 m. A competição vale pontos no ranking para integrar a Seleção Brasileira de remo.

Neste domingo, 7, a atleta da equipe de Remo do Vitória conquistou duas medalhas de ouro na 1ª Regata do Campeonato Baiano de Remo, na Enseada dos Tanheiros, em Salvador. Além de em 2017, conquistar o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Novos Talentos, no Rio Grande do Sul, quando competia pelo Clube de Regatas Vasco da Gama.

