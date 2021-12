Promessa da Seleção Brasileira de Canoagem morre em Ubaitaba

Uálef Silva Moreira, de 14 anos, que fazia parte da equipe brasileira de Canoagem Velocidade, morreu na quarta-feira, 21, no Hospital Regional da Costa do Cacau (HRCC), em Ilhéus (distante a 309 km de Salvador), no sul da Bahia, após passar 15 dias internado.

Segundo o blog Amarelinho 10, ele havia sido hospitalizado depois de sofrer uma parada cardíaca enquanto jogava futebol na cidade de Ubaitaba (a 295 km da capital).

Em 2017, Uálef foi campeão Baiano e Brasileiro na categoria cadete, o que o credenciou a integrar a equipe que participou do Campeonato Sul-americano Menor, Cadete, Master e Sup, que foi realizado no Uruguai, onde conquistou duas medalhas de ouro.

Por meio de nota, a Confederação Brasileira de Canoagem lamentou a morte do atleta baiano.

