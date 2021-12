Projetos sociais promovem a capoeira em eventos na Bahia

Neste verão, uma série de oficinas e festivais de capoeira acontecerão na capital baiana e em alguns municípios do interior do estado. As ações são fruto de projetos sociais apoiados pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb). A iniciativa terá seu primeiro evento colocado em prática no dia 27 de dezembro, e se encerra em 23 de fevereiro.

De acordo com a Superintendência, a ação possuirá um investimento em torno de R$ 500 mil e visa apoiar cerca de 14 projetos sociais. Segundo o diretor da Sudesb, a ideia é resgatar e valorizar a cultura, promovendo ações dessa modalidade e o reconhecimento do Estado quanto à importância da luta.

Além de Salvador, foram contemplados projetos nos municípios de Vitória da Conquista, Poções, Ichu, Conceição do Coité, Santo Antônio de Jesus e Valente.

