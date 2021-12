Projeto 'TransformARTE' oferece aulas gratuitas de tênis

Além dos cursos gratuitos de balé, teatro, música e audiovisual, o TransformARTE, projeto de transformação social através da arte desenvolvido pela Secretaria de Promoção Social e Combate a Pobreza (Semps), passa a oferecer aulas de tênis a crianças e jovens de famílias dos bairros de abrangência dos 28 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) espalhados pela cidade.

As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, nos turnos matutino e vespertino, nas quadras públicas da Boca Rio. Apesar de as inscrições estarem concentradas no CRAS da Boca do Rio, crianças e adolescentes de 7 a 17 anos atendidos por outras unidades também podem participar.

Os interessados precisam comparecer ao CRAS Boca do Rio, das 8h às 17h, para fazer a inscrição levando cópias da carteira de identidade e CPF do responsável, da carteira de identidade ou certidão de nascimento da criança ou adolescente, comprovante de residência, atestado de frequência escola ou matrícula escolar e cartão do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS).

