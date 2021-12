Projeto social leva esporte a mais de 150 crianças em Salvador

Cerca de 150 crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos, são contemplados com aulas de futebol de salão e voleibol promovidas pelo projeto social Salvador, Esporte e Cidadania nas quadras da Praça Luiz Antônio Sande de Oliveira, em Ondina, em Salvador.

O projeto já é realizado há quatro anos em parceria com a prefeitura e a ONG Peito Aberto. As aulas ocorrem às segundas, quartas e sextas, pela manhã e pela tarde, das 8h às 11h e de 14h às 17h. Segundo o professor e coordenador do projeto, Ricardo Santana, a ação serve para passar a questão de bons hábitos, educação e disciplina para os jovens. "No fundo, eles aprendem o futebol de forma lúdica, mas com objetivo maior de formar o cidadão”, acrescentou.

Para participar, os pais devem se dirigir até o local para inscrever os jovens, que precisam apresentar cópia da Carteira de Identidade, comprovante de residência e atestado escolar. As inscrições acontecem durante todo o ano até preencher o número de vagas.

