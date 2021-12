Projeto social em Cajazeiras VIII tira jovens da ociosidade

Uma turma de 30 estudantes, com idades entre 9 e 15 anos, vem descobrindo no judô uma forma saudável de ocupar o tempo livre no Bairro de Cajazeiras VIII, na periferia da cidade.

Os jovens treinam no turno em que não estão estudando ou nos intervalos das aulas na Escola Municipal Ricardo Pereira. Isso é possível porque a academia vai à sala de aula, na pessoa do professor Luiz Sant'Anna.

Formado em pedagogia e faixa-preta 1º dan em judô, Sant'Ana dirige o projeto social Judô Nova União Cajazeiras há dois anos. Neste tempo, passou a ensinar a arte marcial no pátio da escola e na academia, que fica ao lado da escola.

"A grande maioria dos estudantes vive em áreas de risco social e pertence às camadas de menor poder aquisitivo", pontua o professor.

Como os próprios alunos dizem, as profissões dos pais variam entre carpinteiros, pedreiros e serviços gerais. Ter uma profissão, porém, nem sempre significa emprego, já que muitos são autônomos.

Por conta disso, em Cajazeiras, Luiz Sant'Anna não cobra os R$ 95 da mensalidade que os alunos da filial no Stiep desembolsam. Isso não quer dizer que seja de graça, porque obedecer ao horário de treinos e concentrar-se nas aulas é uma condição para continuar matriculado.

Ser bom aluno

De acordo com as regras de inscrição no projeto, para continuar na academia em Cajazeiras é preciso ser um bom aluno na escola e ter bom comportamento em sala de aula. "No começo, vem a alegria, e depois a tristeza", define o judoca faixa-azul Cailan Gabriel, de 11 anos, referindo-se às fases do projeto.

Taíssa Oliveira, faixa cinza, de 10 anos, traduz o comentário de Cailan. "Quando a gente entra nas aulas, pensa que vai ser tudo fácil, mas depois começa o treino e vem a rotina de compromissos", explica a garota.

"Quando eles se deparam com uma ação de rendimento para competições e atividades mais fortes, cansam", completa Sant'Anna. Cansados, mas interessados, durante uma das aulas de judô os alunos cravaram que o tempo gasto nas ruas em ociosidade ficou para trás.

"O judô ajuda muito. Faz o aluno ser disciplinado e essa filosofia é passada na sala de aula, aos que não praticam a luta", reconhece o diretor da escola, Hamilton Souza.

adblock ativo