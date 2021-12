Projeto 'Sigo Esporte' estima investir até R$1,5 bi para atletas brasileiros

Com o intuito de incentivar e valorizar esportistas profissionais e amadores do Brasil, a empresa Sigo Esportes - especializada em auxiliar esportistas que precisam buscar novas formas de financiamento - contratou a CWS.Digital. O projeto, com previsão de início para agosto deste ano, pretende investir um total de R$ 1,5 bilhão para esportistas, clubes e treinadores até 2022.

Dentre os nomes conhecidos que aderiram ao projeto, estão Diego Hypolito, Poliana Okimoto e Maurren Maggi. Além disso, a iniciativa idealizada por Ignacio Aloise, Diretor Esportivo da Federação Internacional de Judô, espera atingir cerca de seis milhões de atletas profissionais e amadores.

“O modelo de negócio coloca os esportistas em novo patamar: além de ficarem alinhados com os avanços digitais, também vão garantir uma renda a mais para investirem em suas carreiras”, diz Vinícius Dias, CEO da CWS.Digital.

Corte nos investimentos

No fim de 2018, o Ministério do Esporte anunciou uma redução de R$ 478,2 milhões na verba prevista para 2019. O impacto foi grande, cortando o número de beneficiados pelo Bolsa Atleta quase pela metade. No ano passado, foram 5.830 participantes no programa e agora, serão 3.058. O impacto deve ser maior entre os jovens, uma vez que categorias como “Atleta Estudantil” (para destaques de competições escolares) e “Atleta de Base” já não serão mais contempladas com bolsas.

