Projeto reúne mulheres para assistir jogos da Seleção Feminina no Mundial

O projeto Copa com as Manas reúne mulheres para assistir aos jogos da Seleção Feminina de Futebol na Copa do Mundo que começa nesta sexta-feira, 7. O primeiro encontro acontece na estreia da seleção brasileira, neste domingo, 9, no Cabaré dos Novos, no Café-Teatro do Teatro Vila Velha, no bairro Campo Grande, em Salvador.

O Coletivo Crioula Criô - formado por mulheres desde 2016, em Salvador -, criador do projeto, tem a ideia de realizar também bate papos, músicas e sorteios de brindes, começando sempre 30 minutos antes de cada jogo.

A cada encontro, uma ativista pela igualdade de gênero e empoderamento feminino fará um bate papo com o público. Os próximos encontros serão nos jogos do Brasil x Austrália, no dia 13, às12h30 e Brasil x Itália no dia 18 às 16h, em espaços a serem divulgados.

O evento é gratuito e está sujeito à lotação do espaço.

