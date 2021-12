Projeto oferece aulas gratuitas de bocha e futebol de 7

Crianças, a partir dos 6 anos, e adolescentes que possuem deficiência física ou intelectual poderão participar de aulas gratuitas de bocha e futebol de 7, que são promovidas pelo projeto Habilitação Esportiva Inclusiva, da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

As matrículas estão sendo realizadas de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h30 e de 14h às 17h, no Instituto Baiano de Reabilitação - IBR, em Ondina, local onde também são ministradas as aulas.

Os interessados devem se dirigir ao Instituto munidos de atestado médico (que autorize prática de atividade física), RG, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3x4.

Há dois meses em execução, o Habilitação Esportiva Inclusiva oferece para o público infantojuvenil aulas de natação, basquete, futebol de 7, capoeira, karatê, tênis, ginástica e bocha. Essas atividades acontecem duas vezes por semana, tanto nas instalações do Instituto Pestalozzi, situado na Ribeira, quanto no IBR.

adblock ativo