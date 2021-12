Projeto oferece atividades esportivas gratuitas na Pituba

O projeto 'Sudesb no Verão de Salvador', realizado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, oferece uma série de aulas gratuitas de alongamento, ginástica e swing baiano, com turmas abertas para adultos e idosos até o final do verão.

O programa, que conta com profissionais de educação física, teve início nesta segunda-feira, 16, e vai até o dia 26 de fevereiro, na Praça Wilson Lins, no bairro da Pituba. As aulas acontecem três vezes por semana, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras (das 6h30 às 7h20; 7h30 às 8h20; 17h30 às 18h20; e 18h30 às 19h20).

Antes de iniciar as aulas, os interessados passam por uma avaliação individual, em que os professores verificam a altura e peso, para calcular o Índice de Massa Corporal (IMC) e a pressão arterial, e recebem orientações para a iniciação na prática desportiva.

Esta é a quarta edição do programa, que busca superar a meta de 13 mil participantes em 2013. A expectativa é que o número alcance a casa dos 20 mil. Os interessados podem ter acesso a outras informações sobre o projeto com a Coordenação de Esporte da Sudesb, pelo número (71) 3103-0900.

