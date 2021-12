Projeto leva esportes gratuitos para São Tomé de Paripe

Com o objetivo de estimular a prática esportiva e a promoção de atividades físicas, o Projeto Sou Verão, vai acontecer na praia de São Tomé de Paripe, neste sábado, 22, entre ás 8h e as 12h. Com oferta gratuita, o evento conta com o stand up paddle, patins, skate longboard, futevôlei, frescobol e canoa havaiana.

Interessados só precisam levar um documento de identificação com foto e se inscrever na hora. Menores de idade devem estar acompanhados de um adulto responsável.

