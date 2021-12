Projeto internacional de esporte terá sede na Chapada

A cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, vai receber uma ação do projeto Building Soccer Bridges (Construindo Pontes com o Futebol), onde os jovens terão acesso a um programa de treinamento de futebol com profissionais capacitados.

Segundo informações do governo do Estado, a iniciativa é fruto de uma parceria conjunta entre o poder público e representantes de fundações internacionais de inclusão social por meio do esporte - a Round Star Fundation e a Super Soccer Stars.

As organizações atuam com programas esportivos em vários locais do mundo e utilizam o futebol como ferramenta de desenvolvimento e inclusão da juventude.

O anúncio foi feito pelo secretário estadual para Assuntos da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014 (Secopa), Ney Campello, no encerramento da edição do Arena Multiesportes, realizado em Lençóis entre quinta-feira, 21, e domingo, 24.

Durante a programação, crianças e jovens participaram de oficinas de slack line, basquete, skate e dos equipamentos interativos radicais, como o giro master e full pipe, além de escalada, arvorismo e ringue de boxe. Grupos de teatro e música completaram as apresentações culturais no evento.

