Projeto esportivo abre 1,4 mil vagas no Subúrbio

O projeto 'Esporte e Lazer: Inclusão que Transforma' oferece 1.400 vagas no centros e quadras públicas do Parque São Bartolomeu, no Subúrbio. São nove modalidades de esportes, oito para crianças e adolescentes e uma de ginástica para a terceira idade. O boxe e o karatê estão entre os mais procurados.

Quem quiser participar deve comparecer na sede do MCPS (Rua São Bartolomeu, nº 1190), no Centro de Cultura e Cidadania Pirajá (no bairro de Pirajá) ou na Padaria Panigel (no bairro de Rio Sena), de segunda a sexta-feira, de 9h às 11h30 e de 13h30 às 17h. É necessário levar foto 3x4, registro de identidade (RG) e CPF (no caso de menores de idade, apresentar RG e CPF do responsável).

O projeto é desenvolvido pelo Movimento de Cultura Popular do Subúrbio (MCPS), com apoio da Superintendência de Desportos da Bahia (Sudesb), órgão vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

