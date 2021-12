Projeto Escolinha de Esportes está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas do projeto Escolinha de Esportes, no Bairro de Castelo Branco, em Salvador. São ofertadas 800 vagas em 4 modalidades: karatê, capoeira e futebol para crianças e adolescentes de 07 a 17 anos, que estiverem matriculados em escolas públicas, e ginástica para adultos e idosos, acima dos 18 anos.

As inscrições podem ser feitas no Centro Social Urbano Castelo Branco de segunda a sexta, das 8h às 12h ou das 13h às 17h. É necessário portar uma cópia de um documento com foto, um atestado médico (liberando para atividade física), duas fotos 3x4 recentes e uma cópia do comprovante de residência.

O projeto é organizado pela ONG Humana Brasil em parceria com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

