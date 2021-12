Projeto do governo abre inscrições para escolas de esporte

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) vai disponibilizar a partir desta terça-feira, 4, as inscrições para o as escolinhas de várias modalidades esportivas para receber pessoas interessadas em praticar alguma modalidade regularmente e de forma gratuita.

As atividades fazem parte do Projeto de Iniciação Esportiva e Inclusão Social e são divididas em núcleos localizados em vários pontos de Salvador. Podem fazer parte crianças e adolescente, com idade entre 7 e 17 anos, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

Os interessados poderão fazer aulas de natação (crianças, adolescentes e adultos), hidroginástica (idosos), futsal, futebol e ginástica geral (adultos e idosos).

As aulas acontecerão na Universidade Católica do Salvador (no bairro de Pituaçu), no Núcleo Armando Oliveira, Avenida Gal Costa, no Espaço ACM Brasil e no Centro Social Urbano (CSU) do Nordeste de Amaralina.

Para se inscrever é necessário se dirigir aos locais onde acontecerão as aulas da modalidade escolhida, nos dias indicados, e levar um atestado médico que confime a aptidão para a prática de atividade física, atestado escolar indicando o turno em que estuda e cópia do comprovante de residência. Além disso, os alunos precisam entregar uma cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade e duas fotos 3x4.

Após as datas, as matrículas continuarão, até preencher as vagas. O início das aulas será no dia 11 de março.

