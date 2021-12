Projeto de futebol feminino oferece 150 vagas remanescentes

O Projeto Esporte na Cidade, que visa promover o incentivo a prática do futebol feminino, abre vagas remanescentes para meninas de 7 a 17 anos. As inscrições podem ser feitas na segunda-feira, 14, das 8h às 17h, no Estádio de Pituaçu. São 150 vagas e as inscrições são gratuitas.

Para as interessadas, as jovens precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, e apresentar, obrigatoriamente, cópias dos seguintes documentos: RG ou certidão de nascimento; documento de identidade dos pais ou responsáveis; atestado de matrícula de escola municipal ou estadual; cópia do comprovante de endereço.

As aulas do projeto acontecem às segundas e quartas, nos turnos matutino e vespertino, no próprio Estádio de Pituaçu. Para mais informações estão disponíveis os números (71) 99352-0500 e (71) 99156-3455.

