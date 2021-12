Projeto conta com 600 alunos em Fazenda Grande III

Dois anos atrás, da janela do seu apartamento na Fazenda Grande III, o garoto Isaac Celestino, com paralisia nas duas pernas, percebeu de longe a movimentação do projeto Crescendo no Esporte. Hoje, aos 10 anos, tornou-se o lateral direito da equipe de futebol do projeto aberto oficialmente na manhã desta segunda-feira, 21, no campo de futebol Neves do mesmo bairro.

A realização da ação, que conta com 600 alunos, é feita pelo Instituto de Educação Profissional (Proinep). O órgão trabalha em parceria com a Associação Recreativa Fazenda Grande III, através da Escolinha de Esporte da Sudesb (Superintendência de Desportos do Estado da Bahia), dentro do Programa Esporte e Lazer com Inclusão Social do Governo do Estado.

"Estou há dois anos participando do projeto e já fiz 75 gols", anunciou Isaac, enquanto demonstrava a habilidade adquirida com a bola. "Ele joga bem. Poderá se tornar um grande jogador em um time de paratletas", garantiu Antônio Val Barreto, responsável pelo evento que reuniu nesta sgeunda crianças, adultos e idosos.

A iniciativa atende de forma gratuita aos moradores do bairro e região, com aulas de futebol de campo, karatê, futsal, basquete, atletismo e ginástica para idosos, de segunda a domingo.

"É um projeto de inclusão social que faz parte do programa Pacto pela Vida, com o objetivo de atender à população em estado de vulnerabilidade social", explicou a coordenadora de educação esportiva da Sudesb, Giselle Henriques.

"O orçamento aqui no bairro é de R$ 420 mil, para atender 600 alunos, de crianças a adultos, que recebem material esportivo, fardamento e têm aulas com professores de educação física de nível universitário, contratados pelo regime da CLT", acrescentou Giselle.

Segundo a coordenadora da Sudesb, são atendidas 20 mil pessoas em todo o estado pelo projeto, mas a maioria dos alunos são de Salvador. Os convênios assinados por meio da autarquia são feitos com entidades voltadas para o esporte e lazer da capital e do interior.

De acordo com a assessoria de imprensa da Sudesb, o investimento nesse setor é de R$ 10 milhões, em 20 projetos apoiados. Os convênios têm duração de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período.

Além de Salvador e região metropolitana, o projeto está presente em municípios como Porto Seguro, Vitória da Conquista, Dias D'Ávila, Camaçari e Santo Antônio de Jesus. São oferecidas 19 modalidades esportivas, entre elas, futebol, futsal, karatê, vôlei, basquete, tênis de mesa, jogos tradicionais indígenas, natação e ginástica localizada.

