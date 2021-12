Projeto com crianças carentes inicia Copa neste domingo

A Associação Cultural e Esportiva Bola no Pé, Livro na Mão, que trabalha com cerca de 40 garotos, entre seis e 15 anos, e de áreas carentes de Salvador, vai organizar a Copa do projeto a partir deste domingo, 18, no Colégio Estadual da Bahia (Central), no bairro de Nazaré.

O torneio será disputado por oito times divididos em duas chaves, onde os dois primeiros colocados avançam para a fase de mata-mata.

A competição vai até o mês de setembro, sempre aos domingos, no próprio Colégio Central e no Ginásio dos Bancários, onde também ocorrerá a final. Dois jogos farão a estreia da Copa, a partir das 14h.

O projeto, que completou 22 anos em março, funciona como um auxílio na educação de garotos em situação de vulnerabilidade e que desejam jogar futebol. Os treinos ocorrem sempre aos sábados, no Colégio Estadual Henriqueta Catarino, na Federação, e aos domingos, no Colégio Central.

Segundo o diretor da Associação, Bira Gomes, não há dificuldade para se inscrever e fazer parte do time. O pré-requisito essencial é somente manter o bom desempenho na escola, além de ter relatório médico atualizado e o acompanhamento dos pais ou responsáveis.

"Para treinar no time, os meninos devem ter uma ficha preenchida e assinada pelos pais, com atestado médico e boletim escolar. Os pais devem acompanhar os filhos aos treinos, pelo menos uma vez por mês, para que ele possa ser mantido no projeto", comenta Bira.

O diretor, que também é técnico, responsável pelo marketing e presidente do grupo, reclama da falta de apoio dos moradores locais e dos próprios pais e responsáveis. Bira comanda o projeto sozinho e sem apoio financeiro. Tudo que o time possui - uniformes, bolas, chuteiras e outros materiais - é conseguido através de apoio de comerciantes de outros bairros.

"Os garotos são, em sua grande maioria, moradores de áreas perigosas do Engenho Velho de Brotas, Tororó e Federação. Os próprios moradores não auxiliam o projeto e não se envolvem na organização, o que dificulta os trabalhos. Mas continuamos sempre na luta", lamentou.

Iniciativa cultural

Além de incentivar a garotada a frequentar a escola, a associação também conta com projetos culturais, inclusão digital e educação ambiental em algumas praias da capital.

Periodicamente, são agendadas visitas a museus, teatros e outros centros culturais com o intuito de desenvolver nos pequenos atletas a paixão pela arte. "Os pais e moradores que não apoiam o projeto, não fazem ideia do benefício que os programas culturais e esportivos trazem aos garotos. Enquanto ele está envolvido com as atividades, vai estar distante do que a rua oferece de ruim."

Os jovens atletas já têm dois compromissos para os próximos dias. Além da abertura da copa no domingo, o grupo vai assistir uma apresentação do Núcleo Estadual de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba), na próxima terça-feira, 20, no Teatro Vila Velha. Outros programas culturais estão agendados para o restante do ano.

