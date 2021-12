Projeto "Bike sem Barreiras" promove inclusão para pessoas com deficiência

O projeto "Bike sem Barreiras" acontece no próximo sábado, 26, no Parque da Cidade, com o objetivo de promover inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência. A ação gratuita é promovida pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Salvador (Uninassau).

Fazem parte da ação, três modelos de bicicletas modificadas: “Bike Dupla” para ser pedalada por um monitor e uma pessoa com deficiência visual, “The Duet”, que pode conduzir uma pessoa com deficiência múltipla ou tetraplégica e a “HandBike”, um triciclo adaptado para ser pedalado com as mãos.

Alunos da Instituição serão monitores e acompanharão os participantes nas bicicletas.

adblock ativo