Programa Faz Atleta inicia período de inscrições

Os critérios para a inscrição e avaliação do Programa de Incentivo ao Esporte Amador Olímpico e Paralímpico (FazAtleta), foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira, 9. As mudanças para a nova Resolução 01/2019 trazem a atualização nos valores de incentivo aos atletas nas categorias individuais e por equipe.

Em 2019, a iniciativa vai investir R$ 4,5 milhões, a título de incentivo fiscal. Neste ano haverá ampliação no atendimento por faixa etária. Antes o FazAtleta atendia por categoria até os 21 anos, e após essa idade, o atleta pleiteava vaga no geral. Com a nova resolução, os atletas irão concorrer junto às empresas em suas respectivas categorias.

Criado em 1999, o programa funciona com o apoio financeiro a projetos esportivos, e inclui inclui pagamento de despesas em viagens, aluguel de equipamento esportivo, contratação de seguro de vida, aquisição de material esportivo, além de bolsa-auxílio para o atleta que se dedica exclusivamente à prática esportiva e remuneração do técnico que o acompanha, dentre outros benefícios.

Os interessados podem agendar a inscrição pelo telefone (71) 3115-1642.

