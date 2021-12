Programa da CNN tuíta falsa morte de Pelé e pede desculpas

O programa 'New Day', da rede norte-americana CNN, noticiou, através de seu Twitter oficial, a morte do ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O News Dayerrou até a idade de Pelé, dizendo que ele havia morrido com 74 anos. O rei do futebol tem 73 anos e está bem de saúde.

Os responsáveis pelo Twitter do programa deletaram a informação depois de saber do equívoco e pediram desculpa aos seguidores. "Um tweet errado sobre o ex-jogador brasileiro Pelé foi deletado pelo New Day. Desculpas a Pelé e seus seguidores", escreveu na nota. O ex-jogador embarcou nesta sexta-feira, 28, para Nova Iorque, nos Estados Unidos.

adblock ativo