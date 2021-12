Problema com investidor faz Ypiranga desistir da 2ª Divisão do Baiano

O Ypiranga anunciou, na tarde desta segunda-feira, 17, que não irá disputa a Segunda Divisão do Campeonato Baiano. Em nota, o clube alega ter tido problemas com um investidor, que não teria honrado os compromissos firmados com a instituição.

"Ante a gravidade da situação, ficou totalmente inviabilizada a participação do clube na competição profissional, até porque há riscos graves à sua imagem, patrimônio e finanças. A medida, tomada com muito pesar, visa principalmente a preservação da própria competição profissional e foi adotada também em respeito aos demais Clubes coirmãos que dela participarão e da entidade organizadora do evento (FBF), além de todos os envolvidos no esporte, inclusive torcedores e imprensa", diz texto.

Ainda segundo o comunicado, o clube firmou um projeto de parceria para o futebol da equipe nesta temporada. O acordo teve a aprovação do conselho deliberativo do Mais Querido, entretanto, os compromissos financeiros não foram cumpridos em sua totalidade. "O registro da empresa não foi viabilizado, ficando o Esporte Clube Ypiranga obrigado e responsabilizado por tudo, sem a necessária segurança jurídica. Os salários de funcionários, jogadores e membros da comissão técnica não foram honrados", informa a nota.

A estreia do Ypiranga na Segunda Divisão do Campeonato Baiano estava agendada para o último sábado, contra o Teixeira de Freitas, no estádio de Pituaçu. Porém, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) havia adiado o duelo para quarta, 19. Sem o Ypiranga, agora são cinco equipes na luta por uma vaga na elite do futebol estadual em 2018: PFC Cajazeiras, Jequié, Teixeira de Freitas, Colo Colo e Atlético-BA.

Confira a nota oficial do Ypiranga

