Probabilidades de acesso da dupla Ba-Vi aumentam

Apesar de resultados distintos, as chances de acesso da dupla Ba-Vi para a elite do futebol brasileiro, aumentaram após as partidas da 32ª rodada da Série B, neste fim de semana.

Mesmo jogando um futebol abaixo do que vem apresentando, e empatando o jogo contra o CRB, em 0 a 0, no sábado, 24, em Maceió (AL), com o um ponto somado na partida, o Vitória chega aos 93,6% de chances de acesso, segundo os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O resultado não foi nada bom para o Rubro-Negro, que vê agora times como o Sampaio Corrêa, América-MG e seu rival Bahia, se aproximarem na tabela de classificação.

Já o Bahia, que chegou a ter 23% de chances de acesso após a derrota no clássico Ba-Vi, atinge nesta 32ª rodada, 65,8% de probabilidade de acesso para a primeira divisão. De técnico novo e com o ambiente renovado, o Esquadrão vem de duas vitórias, o que contribuiu para que a equipe subisse na tabela feita pelo Departamento de Matemática da UFMG.

Confrontos

Na próxima rodada, Bahia e Vitória, podem se ajudar na tabela de classificação. O Vitória enfrenta o Náutico, que é concorrente a uma das vagas no G-4 da Série B, no sábado, 31, às 16h10 (horário da Bahia). Em caso de triunfo do Leão, o Náutico fica cada vez mais distante em número de pontos, do grupo de acesso, facilitando um pouco as coisas para o Bahia, já que seria um concorrente com menos chances.

Já o Bahia enfrenta o Botafogo, líder do campeonato, às 16h10 (horário da Bahia), no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Em caso de triunfo do Tricolor, a distância entre o alvinegro e o Vitória pode diminuir a depender dos resultados das partidas, já que além do acesso, o Rubro-Negro almeja o título da competição.

adblock ativo