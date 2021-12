Príncipe Ali será novamente candidato à eleição da Fifa

Derrotado por Joseph Blatter na eleição presidencial da Fifa, na última sexta-feira, o príncipe Ali al Bin-Hussein vai se candidatar novamente ao cargo por conta de renúncia do suíço, revelou à AFP Salah Sabra, vice-presidente da federação jordaniana de futebol.

"No caso de novas eleições, o príncipe Ali estará pronto", explicou Sabra, que salientou que o príncipe jordaniano, que é presidente da federação do seu país, está disposto "a assumir a presidência da Fifa imediatamente, se for solicitado".

Ao anunciar a renúncia, nesta terça-feira, em Zurique, Blatter explicou que pretende convocar um "congresso extraordinário" para que seja realizada a eleição do seu sucessor, mas vai permanecer no cargo durante o período de transição. De acordo com Domenico Scala, presidente da comissão de auditoria da Fifa, o novo congresso acontecerá entre dezembro deste ano e março de 2016.

"Estamos estudando atualmente a situação jurídica da presidência da Fifa, que, de acordo com o príncipe Ali, perdeu sua legitimidade", avisou Sabra."A renúncia de Blatter é um enorme desmoronamento. O Príncipe conseguiu provocar uma mudança na Fifa", completou.

Na última sexta-feira, o suíço de 79 anos foi reeleito para um quinto mandato à frente da entidade. Ali conseguiu levar a eleição para o segundo turno, pela primeira vez desde 1974, mas acabou desistindo por considerar que não tinha mais chances de vencer (levou 73 votos no primeiro turno, contra 133 de Blatter).

