Principal favorita ao título, Teliana perde na estreia no Rio Open

Principal favorita ao título do Rio Open, a brasileira Teliana Pereira decepcionou a torcida nesta terça-feira ao ser eliminada logo na estreia, no Jockey Club. Atual número 43 do mundo, ela caiu diante da croata Petra Martic, 162ª do ranking, em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/5.

Com a derrota, Teliana repete a campanha ruim do ano passado, quando também foi derrotada na estreia. Em 2015, contudo, ela foi eliminada pela então cabeça de chave número 1, a italiana Sara Errani. Na segunda rodada, a tenista da Croácia vai enfrentar a vencedora do duelo entre a espanhola María-Teresa Torró-Flor e a neozelandesa Marina Erakovic.

Número 1 do Brasil, Teliana esteve longe de repetir suas melhores atuações nesta terça. Sofrendo com o calor e com a irregularidade, ela mostrou pouca intensidade no set inicial e sofreu a quebra no oitavo game. Mais consistente, Martic confirmou no game seguinte e fechou a parcial.

A segunda parcial parecia ter rumo diferente quando Teliana salvou break points no terceiro game e ganhou moral diante da rival. A brasileira recuperou a confiança e se impôs no serviço da rival, abrindo 3/1. Em seguida, fez 4/1.

A vantagem, no entanto, se evaporou nos games seguintes. Martic devolveu a quebra e empatou em 4/4. Exibindo grande performance na rede, a croata levava a melhor também no fundo de quadra, diante dos erros da brasileira. Assim, voltou a pressionar o saque de Teliana e levou a melhor no 12º game, fechando o jogo após 1h44min.

A brasileira ainda jogará na chave de duplas, ao lado de Beatriz Haddad Maia, com quem pretende brigar por uma vaga olímpica no Rio-2016.

Apesar da derrota de Teliana, o Brasil ainda conta uma representante na chave de simples feminina. Paula Gonçalves derrotou a israelense Julia Glushko por 6/3 e 6/1 e se garantiu na segunda rodada. Depois das quedas de Teliana, Bia Haddad e Gabriela Cé, Paula se tornou a única representante local na chave.

A próxima adversária de Paula sairá do confronto entre a sueca Johanna Larsson, segunda cabeça de chave, e a espanhola Lourdes Domínguez Lino.

Ainda nesta terça, a espanholas Lara Arruabarrena e Silvia Soler-Espinosa estrearam com vitória. A primeira eliminou a sueca Rebecca Peterson por 6/0 e 6/3, enquanto Soler-Espinosa bateu a suíça Romina Oprandi por 6/1 e 6/2.

