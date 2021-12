Primeiro título do Brasil na Fórmula-1 completa 40 anos

Nelson Piquet e Ayrton Senna são os únicos brasileiros três vezes campeões da Fórmula 1. Porém, dizem, e com total fundo de verdade, que nenhum dos dois existiria se não tivesse aparecido antes Emerson Fittipaldi. Este paulistano nascido em 12 de dezembro de 1946 foi o primeiro grande herói do automobilismo do Brasil. Foi dele o primeiro título do País na maior categoria mundial. Conquista que nesta segunda-feira, 10, completa exatamente 40 anos.

Foi no dia 10 de setembro de 1972, vencendo o Grande Prêmio da Itália no cockpit da clássica Lotus preta com detalhes dourados, que Emerson Fittipaldi se tornou campeão da F-1. O título, de quebra, tinha um charme a mais. Naquele dia, Fittipaldi, com 25 anos, oito meses e 29 dias, virou o piloto mais jovem da história a se sagrar campeão mundial. A marca, que pertence a Sebastian Vettel desde 2010, só foi quebrada mais de três décadas depois. Em 2005, Fernando Alonso faturou o título com 24 anos, um mês e 27 dias de idade.

"Foi uma marca muito importante. E foi espetacular que ela tenha durado tantos anos. Eu era tão jovem... O chato só foi que eu nem tive tanto tempo para comemorar. Na sequência, ainda tinham mais dois GPs (o da Itália foi o antepenúltimo da temporada). Mas o que importa é que foi uma história gratificante", comentou Fittipaldi.

"Tudo isso superou meus melhores sonhos. Tudo o que eu queria era ser piloto. Jamais imaginaria que seria o campeão mundial mais jovem da história e ainda vencendo um GP tão tradicional como o de Monza", completou o ex-piloto.

Em 1974, Fittipaldi viria a ser campeão da F-1 pela segunda vez. As duas conquistas, sem dúvida, serviram de referência e abriram portas para outros ídolos brasileiros. Piquet conquistaria seus três campeonatos em 1981, 1983 e 1987. Já Senna, em 1988, 1990 e 1991.

adblock ativo