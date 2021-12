Primeiro jogo da final do Intermunicipal será neste domingo

O primeiro jogo da final do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador será realizado neste domingo, 18, às 15h (horário da Bahia), entre Itaberaba e Itabela, no estádio municipal de Itaberaba. O duelo de volta ocorre no dia 8 de janeiro, na casa do Itabela.

Para o confronto, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) escalou um sexteto, capitaneado pelo árbitro Reinaldo Silva de Santana, de Feira de Santana, e do quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A competição deste ano terá um campeão inédito: Itabela e Itaberaba nunca levantaram o troféu do Intermunicipal.

