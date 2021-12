Primeiro jogo da final do Intermunicipal acaba empatado

Os times bem que tentaram tirar o zero do placar no estádio municipal de Itaberaba, no entanto o jogo terminou no 0 a 0 no primeiro jogo da final do campeonato intermunicipal de futebol amador, realizado no domingo, 18, entre Itaberaba e Itabela.

Agora, o embate só será resolvido no dia 8 de janeiro, quando os times voltam a se encontrar no estádio municipal de Itabela, para decidir quem vai levantar o troféu Liedson da Silva Muniz. Em caso de empate, o jogo vai para os pênaltis.

Vale lembrar que, seja quem for o campeão, será inédito: nenhum dos times nunca venceu a competição.

