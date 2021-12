Primeiro jogo da final do Campeonato Baiano é adiado

Após uma solicitação da Polícia Militar para adiamento da primeira partida da final do Campeonato Baiano nesta quarta-feira, 20, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) atendeu o pedido e transferiu o jogo que seria neste domingo, 24, para o dia 1º de maio. O Bahia, já na final, espera o resultado de Vitória e Juazeirense, para saber quem será o adversário.

A Polícia MIlitar alegou não ter tempo hábil para a realização do plano de segurança para a final em caso de um BA-VI, já que a sexta-feira, 21, é ponto facultativo para os órgãos públicos.

Dessa forma, não teria tempo de fazer reuniões de alinhamento com representantes dos clubes, Ministério Público e torcidas organizadas com objetivo de definir os detalhes do esquema de segurança a ser adotado no dia do jogo.

