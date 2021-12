Primeiro Ba-Vi do Brasileirão tem horário definido; torcida única será discutida

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira, 13, o detalhamento da tabela do Campeonato Brasileiro da 11ª a 15ª rodada, com o primeiro Ba-Vi confirmado para o dia 2 de julho, feriado da Independência da Bahia, no Barradão. A novidade é o horário do clássico, que terá início às 19h.

O que ainda não foi decidido é a questão de torcida única no estádio. Nos últimos jogos entre as equipes - a semifinal da Copa do Nordeste e a final do Campeonato Baiano -, a CBF seguiu recomendação do Ministério Público (MP-BA) e determinou a presença somente do torcedor do time mandante.

Ao Portal A TARDE, o presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ednaldo Rodrigues informou que nos próximos dias, a entidade deve fazer uma reunião com o promotor Olímpio Campinho para tratar sobre essa questão da ocupação dos torcedores no estádio. A data, no entanto, não foi definida.

Caso a determinação seja mantida, só os rubro-negros terão acesso ao Barradão. O segundo Ba-Vi, válido pela 30ª rodada, está previsto para o dia 21 ou 22 de outubro, com mando do Bahia, na A Fonte Nova.

Os times baianos voltam a campo pelo campeonato nacional neste meio de semana pela 7ª rodada. Na quarta-feira, 14, o Vitória recebe o Botafogo, às 19h30, no Barradão. O Bahia joga quinta, 15, às 16h, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

