Primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano terá 730 PMs

A segurança para o jogo entre Bahia e Vitória - que acontece neste domingo, 1º, no Barradão, pela decisão do Campeonato Baiano-, será garantida por 730 policiais militares. A informação foi divulgada pela assessoria da PM nesta quarta-feira, 29.

O efetivo será reforçado com o apoio do Esquadrão Águia, Operação Apolo, Operação Gêmeos e Esquadrão de Polícia Montada, para realizar o policiamento nas vias de acesso, na escolta de torcedores e nas estações de transbordo.

Em reunião realizada no Quartel do Comando Geral, há dois dias, o comandante do Batalhão Especializado em Policiamento em Eventos (Bepe), tenente coronel Saulo Santos, recomendou que torcedores cheguem cedo ao estádio e colaborem com o policiamento no momento das revistas pessoais, além de não levar fogos de artifício ou outros objetos que possam causar danos à integridade física dos torcedores.

Também estiveram na reunião representantes dos clubes e das torcidas organizadas do Bahia e do Vitória, do Ministério Público, da Federação Baiana de Futebol, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Transalvador.

