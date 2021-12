Primeira lista de Dunga traz 10 atletas que atuaram na Copa

A primeira convocação da Seleção Brasileira, após a derrota na Copa do Mundo, traz 10 jogadores que disputaram o Mundial no Brasil. Entre eles, os titulares David Luiz, Luis Gustavo, Oscar, Hulk e Neymar. Os reservas Jefferson, Maicon, Fernandinho, Willian e Ramires também estão na lista divulgada por Dunga nesta terça-feira, 19. O capitão do time Thiago Silva está machucado e ficou de fora.

Dunga justificou a decisão por manter parte da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari: "Não é porque teve resultado negativo (derrota para Alemanha e Holanda) que estava tudo errado. São jogadores de qualidade".

Ele também disse que a intenção é manter uma estrutura para a adaptação de jogadores novos. "Tem que manter estrutura e aos poucos cada um vai tendo sua oportunidade", explicou ele, dando a entender que deve fazer outras renovações na equipe canarinho.

Uma das novidades dessa convocação foi o nome do cruzeirense Ricardo Goulart, artilheiro do Brasileirão. Essa é a primeira oportunidade dele na Seleção Brasileira. Assim como Everton Ribeiro, do Cruzeiro, e Gil, do Corinthians.

Dunga destacou características desses atletas que chamaram sua atenção: "Goulart é muito competitivo e entra muito na área e sabe concluir. Everton foi convocado pela qualidade e drible. E Gil é firme e tem postura de defesa que os jogadores respeitam".

O treinador também deu oportunidade para o atacante do Atlético Diego Tardelli e para o meia do Liverpool Philippe Coutinho, além de Rafael do Napoli. Dunga disse que ninguém está excluído da Seleção Brasileira nem 100% garantido. Por isso, ele cobra que os jogadores aproveitem as oportunidades e mantenha o foco.



Os atletas vão enfrentar, no dia 5 de setembro, a equipe colombiana nos Estados Unidos, um dos adversários que o Brasil teve mais dificuldade na Copa do Mundo. Também será uma chance de Neymar reencontrar o jogador Zúñiga, caso ele seja convocado pela Colômbia. Será o primeiro jogo dos dois após ele ter lesionado o brasileira durante o Mundial.

Quatro dias depois, o Brasil tem amistoso contra a seleção equatoriana nos EUA.

