Primeira fase do Surf Eco Festival tem domínio brasuca

Os brasileiros continuaram pegando uma maré de sorte no segundo dia de competição do Mahalo Surf Eco Festival, nesta quarta-feira, 28, na praia de Tiririca, em Itacaré. O primeiro round da competição foi encerrado após a conclusão de suas 24 baterias, pelas quais passaram 96 atletas.

Metade dos confrontos foi vencida por brasileiros. Dos 30 representantes que caíram no mar nessa primeira fase, 20 garantiram a classificação, sendo que 12 arrebataram o primeiro lugar e outros oito ficaram em segundo, o que também garante presença na próxima etapa.

Entre os que conquistaram conceito máximo está Marco Fernandez, único baiano presente nesse segundo dia. Ele segurou a vitória com duas ondas que somaram 13,4 pontos. Destaque também para o pernambucano Paulo Moura, que por muitos anos defendeu o Brasil na elite mundial do WCT, e o catarinense Jean da Silva. Eles protagonizaram a primeira dobradinha brasileira do dia, despachando o porto-riquenho Brian Toth e o australiano Cody Robinson.

A segunda dupla tupiniquim classificada foi formada pelo capixaba Krystian Kymerson e o pernambucano Halley Batista, que já foram campeões do evento em 2012 e 2013, respectivamente. Juntos, eles desbancaram o português Eduardo Fernandes e Dimitri Ouvre, de São Bartolomeu, na 17ª bateria.

As outras 28 vagas para a segunda fase foram conquistadas por seis norte-americanos, cinco franceses, dois havaianos, dois japoneses, dois sul-africanos e dois espanhóis. Outros nove países tiveram apenas um classificado: Portugal, Indonésia, Taiti, Marrocos, Guadalupe, Argentina, Uruguai, Peru e, surpreendentemente, a Austrália.

Da terra do canguru, tradicionalmente forte no surfe, somente Michael Wright saiu ileso das disputas, que eliminaram sete dos seus compatriotas. A competição que vale 6.000 pontos para o ranking mundial do WSL Qualifying Series segue até domingo.

*A repórter viajou a convite da produção do Festival

