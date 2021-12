Primeira fase do Baianão-2016 supera números de 2015

Mesmo diante um cenário de falta de estádios, com varias equipes jogando fora de sua cidade, o Baianão 2016 registrou um crescimento de média de público em relação ao ano passado, diminuindo também o numero de equipes com prejuízos nas partidas da primeira fase.

Alem de finalizar a fase com lucro, a dupla Ba-Vi foi responsável por 'salvar' as rendas da maioria das equipes quando jogou fora de seus mandos de campo. Flamengo de Guanambi e Jacobina, que atuaram em suas cidades, foram destaque de arrecadação no Estadual.

No torneio, apenas Galícia e Feirense terminaram a primeira fase com prejuízo nas três partidas que fizeram como mandantes. Em comparação, no Baianão-2015, seis equipes terminaram a mesma primeira fase com renda negativa.

E assim como aconteceu esse ano, a dupla Ba-Vi acabou sendo a principal peça para que as outras cinco equipes não tivessem prejuízo ao final das seis rodadas.

Dentre os poucos clubes que atuaram em suas cidades como mandantes, destaque para Flamengo de Guanambi e Jacobina, únicos que enfrentaram Bahia ou Vitória fora de casa. A equipe rubro-negra, estreante na competição, conseguiu a 4ª maior média de público e o 4º maior lucro total entre as 12 equipes do Estadual.

Já o Jegue da Chapada foi ainda mais longe e alcançou o 2º maior lucro do estadual, ultrapassando o Vitória em cerca de R$ 60 mil. Apesar de ter um público superior ao Jacobina (5.467 x 2.483), o Leão teve boa parte de sua renda relacionada ao programa 'Sou Mais Vitória', com a entrada custando R$ 7,50, enquanto os ingressos no José Rocha custam R$ 30.

A Jacuipense foi outro time que conseguiu lucro jogando em sua cidade sem receber a dupla Ba-Vi, apesar de ter sido a 3ª pior arrecadação entre todos os times.

Em números totais, 21 jogos resultaram em lucro para seus mandantes, enquanto 15 partidas deram prejuízo. O campeão de média e lucro foi o Bahia, com forte contribuição por ter sido mandante no Ba-Vi, que foi responsável por 80,7% da arrecadação tricolor total na fase.

Com um publico total de 97.664, o Baianão tem até aqui uma média geral de 2.712, um aumento de cerca de 23% em relação a presença da torcida no ano passado. A Federação Bahiana de Futebol, que recebe 5% da renda total de cada partida, acabou com a 6ª maior arrecadação, em comparação às equipes.

