Primeira fase do Baianão 2014 começa nesta quarta

Depois de ameaça de suspensão, por conta do episódio da possível "mala preta" no jogo da segunda divisão entre Camaçari e Ipitanga, o problema foi até o momento sanado e o Campeonato Baiano de 2014 vai começar nesta quarta-feira, 8, às 20h30 (horário local), com a disputa de quatro jogos: Catuense x Juazeiro, em Alagoinhas, Bahia de Feira x Botafogo, em Feira de Santana, Juazeirense x Galícia, em Juazeiro, e Jacuipense x Serrano, em Salvador.

O Feirense, que fecha a turma, estreia na próxima rodada. Bahia, Vitória e Vitória da Conquista, que vão disputar a Copa do Nordeste, só entram na competição estadual na segunda fase.

Nesta terça, 7, a Federação Bahiana de Futebol promoveu o lançamento oficial do Estadual na churrascaria Boi Preto, e o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, revelou que dez clubes - a exceção da dupla Ba-Vi - deverão contar com o patrocínio da Caixa Econômica Federal.

"Isto é fruto da credibilidade que a Federação passa. A Caixa confia em nosso trabalho e vamos fazer outro campeonato coroado de sucesso como foi no ano passado", afirmou o dirigente.

O contrato com a Caixa ainda será assinado, bem como os patrocínios da OAS e Garra Materiais Esportivos.

"Mas já estamos fechados com a Schinchariol, Chevrolet e Pitu. Sobre as transmissões dos jogos pela TV Bahia, elas acontecerão a partir da quarta rodada (18 de janeiro). No dia 19 começa a Copa do Nordeste. Passaremos três jogos de Bahia e Vitória, e três jogos do Baianão, que a partir da segunda fase terá transmissões frequentes", falou Ednaldo Rodrigues.

