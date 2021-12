Primeira brasileira do UFC, lutadora baiana almeja cinturão

A ficha ainda não caiu. Já chorei, já pirei, já gritei...". É neste cenário, uma espécie de turbilhão de emoções, que a baiana Amanda Nunes viveu nos últimos dois dias. No domingo, a jovem lutadora, de 24 anos, foi anunciada como o mais novo reforço do UFC (Ultimate Fighting Championship).

Natural de Pojuca, a 67 km de Salvador, Amanda é a primeira baiana e brasileira contratada pelo maior torneio das artes marciais mistas (MMA, em inglês) do mundo - que após 20 anos, criou uma categoria (peso galo) exclusiva para participantes mulheres.

Via Facebook, Amanda conversou com o ESPORTE CLUBE direto de Miami, na Flórida. E, fazendo jus a alcunha de Leoa dos Ringues, disparou logo no início do bate-papo: "A chance me foi dada. Agora, quero ser a número um do mundo. Quero encarar a Ronda (Rousey, dona do cinturão peso galo) de qualquer jeito, finalizando ou nocauteando. Vou brigar por isso. Ronda não é imbatível. Ela mostrou que é forte, mas tenho capacidade de pegar o cinturão dela", disse.

Com 10 lutas no MMA profissional, ela ostenta um cartel de sete vitórias - seis por nocaute e uma por finalização - e três derrotas. Ex-lutadora do Strikeforce (evento extinto, comprado pelo UFC), Amanda, atualmente, está emprestada ao Invicta FC (evento exclusivo de MMA feminino) e tinha uma luta marcada para 5 de abril. A adversária seria a norte-americana Kaitilin Young.

"Agora, não sei quando luto. Como fui contratada pelo UFC, não sei o que o chefão, o Dana (White, presidente da franquia), fará", explicou. O anúncio da contratação pelo UFC, ou melhor, 'a bomba', na ótica de Amanda, pegou-a de surpresa na madrugada de domingo.

"Estava lá de boa, dormindo. Aí, o celular vibrou. Era uma mensagem de parabéns. Fiquei intrigada, pois, não era meu aniversário. Aí, depois veio outra pedindo para eu acessar meu Facebook e Twitter. Entrei na internet e comecei a chorar. Era meu sonho se realizando...", relatou Amanda.

Paixão - Há pouco mais de um ano, Amanda fez de Miami seu novo lar. Lá, treina diariamente na academia MMA Masters, com os mestres Daniel Valverde (jiu-jitsu) e Cesar Carneiro (boxe).

A paixão pelo esporte vem desde criança. Começou aos 5 anos, na Capoeira. Arte marcial que praticou até os 15, quando ingressou no boxe e, posteriormente, no jiu-jitsu. A primeira luta no MMA, porém, não foi bem sucedida. Faixa branca na época - março de 2008 -, Amanda foi presa fácil para a experiente Ana Maria 'Índia'.

"Ela acabou me finalizando no chão (aos 35 segundos de luta), mas não desanimei. Agora, estou provando meu valor", ressalta a Leoa, que espera, no octógono quitar uma dívida de gratidão com o tio José Alves, o Índio (ex-lutador de MMA, falecido no ano de 2007).

"Disse que daria continuidade ao legado dele. O que ainda me dá mais força para vencer no esporte é a vontade de poder dar uma melhor condição de vida à minha mãe (Dona Ivete) e à minha família", concluiu a jovem lutadora.

Saiba um pouco mais sobrea jovem lutadora:

Nome: Amanda Nunes

Idade: 24 anos

Apelido: Leoa dos ringues

Nascimento: 30/5/1988

Local: Pojuca, Bahia

Altura e Peso: 1,70m e 70kg

Cartel: 7 vitórias e 3 derrotas

Categoria: 61kg, peso galo

Treinadores: Daniel Valverde e Cesar Carneiro

