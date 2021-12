Prestes a completar 85 anos, Zagallo está internado no Rio

Mário Jorge Lobo Zagallo está internado no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa do local confirmou nesta segunda-feira que o ex-treinador "está recebendo assistência médica", mas não deu outros detalhes sobre o estado de saúde do ex-jogador e técnico da seleção brasileira.

Tetracampeão do mundo pelo Brasil (duas vezes como atleta, em 1958 e 1962, uma como técnico, em 1970, e uma como auxiliar de Carlos Alberto Parreira, em 1994), Zagallo completa 85 anos de idade nesta terça-feira, dia 9 de agosto. Na última quinta-feira, ele participou do revezamento da tocha olímpica no Rio.

Com a saúde debilitada, conduziu a pira olímpica sentado em um cadeira de rodas. Ele recebeu a tocha das mãos de Parreira, seu parceiro de comissão técnica na seleção brasileira nos Mundiais de 1994 e 2006.

Zagallo já dirigiu a seleção em uma edição da Olimpíada, a de 1996, quando a equipe nacional faturou o bronze depois de amargar uma surpreendente derrota de virada para a Nigéria, de virada, por 4 a 3, nas semifinais da competição.

adblock ativo